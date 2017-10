Centro de Zoonoses e ong fazem ensaio fotográfico de animais abandonados para promover adoção

O diretor do Centro de Zoonoses, Everton Arruda, falou que os animais que estão no local são aqueles achados nas ruas e que estão abandonados. “A gente recolhe o animal com ajuda do Ministério Público e do Batalhão de Operações Ambientais e leva para o Departamento de Zoonoses. Nós tratamos eles, que as vezes vêm com algum ferimento e depois disponibilizamos para adoção”, explicou.