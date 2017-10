Após vendaval, Eletrobras-AC registra cerca de 400 ocorrências na capital e interior

A Eletrobras Distribuição Acre (Eletrobras-AC) informou que após forte chuva que atingiu algumas cidades do estado, a empresa registrou ceca de 400 ocorrências na capital e também interior.

De acordo com a empresa, vários pontos sofreram danos após serem atingidos por “telhas, tampas de caixas d’água, fachadas, outdoors e árvores que caíram e romperam cabos de energia da rede de distribuição e derrubaram postes”, destaca.

Em Rio Branco, o vento chegou a 95 km/h, segundo a Defesa Civil Municipal e choveu 112 milímetros em uma hora, o que significa 72% do previsto para todo o mês de outubro. Os estragos estão em todos os pontos da capital.

O Corpo de Bombeiros recebeu, das 15h até às 18h, 113 ocorrências. Ainda não é possível desmembrar quantas ocorrências foram registradas somente em Rio Branco. Os pontos mais críticos e afetados com a queda de energia são na área central de Rio Branco.

A Eletrobras diz que 63 equipes estão de plantão em todo o estado. “Caso em sua localidade não tenha energia, é importante entrar em contato com a empresa e registrar uma ocorrência, informando nome da rua e do bairro, pelo nosso Call Center 0800 657 7196, para que assim os serviços sejam restabelecidos com mais eficiência”, orienta.