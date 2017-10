Agricultor é morto com tiro na cabeça dentro de carro parado em semáforo em Rio Branco

Crime ocorreu na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Criminoso atirou quando o carro em que a vítima estava parou em um semáforo.

Um agricultor, identificado até o momento como Jhon Lenon, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (6) com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. O criminoso atirou quando o carro em que a vítima estava parou em um semáforo. O motorista do veículo não sofreu nenhum ferimento e foi levado para a delegacia para ser ouvido.

Testemunhas informaram no local que a vítima tinha descarregado macaxeira em um mercado do Centro. Ele seria morador da Vila do V, interior do Acre. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi até o local do crime para atender a ocorrência. Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também está colhendo informações.

O delegado Cristiano Bastos disse que as investigações ainda estão no início, mas que o crime foi uma execução. “Uma pessoa chegou em uma motocicleta parou do lado do veículo e atirou na pessoa que estava sentada no lado do passageiro. O homem foi a óbito no local, nós estamos em buscas e já conseguimos imagens que permitem identificar o veículo utilizado no crime”, falou.

Bastos acrescentou que a equipe está fazendo buscas para tentar prender o criminoso em flagrante. “É bem provável que ele [executor] estivesse seguindo o veículo. Eles [motorista e passageiro morto] saíram do mercado e já foram surpreendidos pelo criminoso. O veículo parou no sinaleiro, parou a motocicleta, encostou na lateral e executou o homem”, completou.