2º Simpósio de Terapia Intensiva é realizado na Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou nesta sexta-feira, 6, no Teatro Universitário, a abertura do 2º Simpósio de Terapia Intensiva, com o tema “Avanços, Desafios e Perspectivas”. O evento é promovido pela Residência Multiprofissional Hospitalar da Ufac, em conjunto com Secretaria Estadual de Saúde do Acre, Hospital Geral de Urgência e Emergência (Huerb) e Hospital das Clínicas de Rio Branco.

O objetivo do evento, que termina neste sábado, 7, é discutir as mudanças nos processos de trabalho na terapia intensiva, através de palestras, debates e apresentação de pesquisas científicas. O simpósio conta com participantes de outras universidades, profissionais de saúde e estudantes.

A coordenadora da Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva da Ufac, Mariane Albuquerque, destaca que serão abordados diversos assuntos da área de saúde, como obstetrícia, pediatria, cirurgia cardíaca e segurança do paciente. “A tentativa é contemplar todos os profissionais do nosso Estado com muito conhecimento.”

Para a vice-reitora da Ufac, Guida Aquino, o objetivo da Ufac é estreitar ainda mais as parcerias com os órgãos de saúde. “Precisamos agradecer a toda rede hospitalar pela certeza de que nossos alunos são e sempre serão bem atendidos”, disse. “O que a sociedade mais deseja é que nossos profissionais estejam sempre qualificados.”

Prestigiaram o evento a vice-governadora do Estado, Nazareth Araújo; a coordenadora estadual do Programa de Residência Multiprofissional na Área de Saúde, Estela Livelli; o diretor do Centro de Ciências da Saúde e Desporto, Wagner de Jesus Pinto; o diretor do Huerb, Fabrício Lemos; a gerente administrativa do Hospital das Clínicas, Celiane Medeiros; a responsável pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do Huerb, Mônica Silvina.