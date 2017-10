Ufac e BR-364 devem ser prioridades no recebimento de emendas parlamentares

Bancada do Acre se reuniu para decidir destinação de recursos na manhã desta quarta-feira (4). Prefeitos também participaram de encontro.

Em reunião nesta quarta-feira (4) no Congresso Nacional, em Brasília, a bancada do Acre se reuniu com prefeitos para debater a destinação de verbas para prefeituras e governo estadual por meio das emendas parlamentares.

O acordo foi que a BR-364 e a Universidade Federal do Acre (Ufac) serão as prioridades para receber esse recurso.

Os prefeitos foram em busca de liberação de emendas parlamentares, verbas do governo federal que deputados e senadores podem destinar para obras e melhoria de serviços públicos em seus estados.

De forma conjunta, foi discutido a destinação das 15 emendas de bancada, das quais apenas duas são impositivas, ou seja, com liberação garantida do dinheiro ou, pelo menos, de parte dele.

O governo do Acre abriu mão das emendas de bancada não impositivas, em favor dos municípios, para que os interesses deles também sejam atendidos. De acordo com o procurador do Estado, Armando Melo, como para 2018 ficou definido emendas para a Ufac e emendas para a BR 364, a população do estado do Acre é a contemplada.

“Contempla os nossos objetivos e em relação as outas emendas que não são de cunho positivo, o estado do Acre, o governador do estado abre mão em favor dos municípios, que atendam também os interesses deles”, destaca.

Além disso, também foi decidido em relação às emendas individuais. Cada deputado e senador deve destinar recursos para aumentar a realização de transplantes de fígado em Rio Branco.

“Cada parlamentar vai alocar de sua emenda impositiva, quer dizer, é um recurso que vai ser liberado, R$ 300 mil, se tratando de 11 parlamentares, os oito deputados federais e os três senadores, eu estou falando de R$ 3, 3 milhões”, diz o senador Sérgio Petecão (PSD-AC),coordenador da bancada.

As emendas individuais são a esperança dos prefeitos para cumprir promessas de campanha. O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, por exemplo, falou que passou o dia procurando deputados para que eles coloquem emendas para Rio Branco, para que se possa fazer os investimentos que a população espera.

O deputado federal pelo PT/AC, Raimundo Angelim, fala que com as emendas individuais, cada deputado conversa com os prefeitos, com o governo do estado, com as instituições de pesquisa e destina seus recursos.

A prefeita de Brasiléia, pelo PT/AC, Fernanda Hassem, diz que o foco nas emendas parlamentares junto aos senadores e deputados foi com relação à patrulha mecanizada para que o homem do campo possa ser atendido.

Para o senador pelo PT-AC, Jorge Viana, tudo deve ser feito de maneira suprapartidária para que se coloque um pouco dessas emendas em cada um dos 22 municípios do Acre e também para o governo do estado.