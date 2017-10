Toinha Vieira: “Esse PT que vou aderir é diferente daquele que me acusou”

A ex-deputada Toinha Vieira, ex-prefeita de Sena Madureira, fez duas correções em relação a notinha de ontem do Blog do Evandro Cordeiro, informando a ida dela e seu grupo para a Frente Popular. Ela usou um sobrinho para pedir a reposição da verdade. Primeira: esse PT que ela vai aderir é, segundo ela, muito diferente daquele partido arrogante do início de sua gestão. “Nosso negócio é com o Marcus Alexandre”, teria afirmado. Segunda: o grupo dela não vai se filiar em nenhum partido da Frente. Vai apenas apoiar a candidatura a governador do PT, mas todos permanecem filiados no PSDB.

