Sesc realiza campanha em prol do ‘Outubro Rosa’

O Serviço Social do Comércio do Acre (Sesc/A) realiza, durante todo o mês de outubro, a campanha “Outubro Rosa” e, na ocasião, serão promovidas atividades gratuitas de educação em saúde para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Para celebrar e chamar a atenção, até a fachada do bloco de saúde da instituição está cor-de-rosa.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama que surgiu em 1997 nos Estados Unidos. Desde então, são realizadas ações no mundo inteiro com o objetivo de conscientizar as pessoas em relação à prevenção do câncer de mama pelo diagnóstico e o tratamento imediato, evitando mortes pela doença.

Neste mês de outubro, o Sesc/AC realiza uma série de atividades de prevenção do câncer de mama para as mulheres nas Unidades do Sesc e em visitas às empresas.

O laço rosa

O laço cor de rosa é um símbolo mundial de solidariedade, comprometimento e mobilização em torno da luta contra o câncer de mama. O Paraná esta adotando em formato do símbolo do infinito, para lembrar às mulheres que a prevenção é um cuidado que não para.

Entidades e empresas do mundo inteiro organizam ações como o uso de fitas ou camisas na cor rosa. Iluminar monumentos, prédios públicos, pontes, teatros com essa cor, surgiu posteriormente e se tornou referência do movimento.

No Acre, foram realizadas visitas às empresas pelo Sesc, reforçando e reafirmando as parcerias do Outubro Rosa. As atividades envolveram, além de palestras preventivas às mulheres, ginástica laboral e recreação laboral. Também foram feitas campanhas com as comerciárias da academia e do restaurante da instituição.