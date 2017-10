Projeto propõe tombamento de Catedral e outras construções alemães de Cruzeiro do Sul

A Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, e outros pontos arquitetônicos da cidade podem virar patrimônio histórico e artístico. Isso porque o deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) vai solicitar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o tombamento dos prédios de arquitetura alemã. Eles fazem parte da geografia e história da sociedade cruzeirense.

A ideia é fomentar ainda mais o turismo do lugar, incluindo o religioso, valorizar a cultura católica e a captação de recursos para a manutenção das estruturas físicas. Além da Catedral, o Instituto Santa Teresinha, Escola São José, Casa do Bispo, o convento das Irmãs Franciscanas e a Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Porto Walter, são os pontos que podem ser tombados.

“Além da relação das pessoas com sua fé, também existe o vínculo de conhecer os espaços religiosos e apreciar a biodiversidade [alguns pontos turísticos] do Juruá. Os visitantes podem conhecer a Serra do Moa e outros belos espaços. A cidade de Cruzeiro do Sul já vai declarar esses pontos como patrimônio municipal e a emenda parlamentar vai financiar o inventário do Iphan” explicou Diniz.

Histórico

A cidade de Cruzeiro do Sul se desenvolveu pela influência direta de missionários alemães da Igreja Católica. Os religiosos chegaram a partir de 1935 e superaram o isolamento da região do Alto Juruá para construir dezenas de prédios com arquitetura alemã que integram a estrutura da igreja.

Com uma cidade pouco habitada na década de 30, os alemães tiveram espaço e oportunidade para erguer as construções da igreja em terrenos planos, masm, além da visão religiosa, tinham ideias turísticas para o futuro. Os religiosos aproveitaram o relevo ‘acidentado’ de Cruzeiro do Sul para construir no alto dos morros vários prédios de arquitetura europeia.

Nem a urbanização da cidade, em mais de sete décadas, conseguiu tirar a visão das edificações dos padres, como é o caso do Instituto de Ensino Santa Teresinha e da Escola São José, anexa a um convento e a um prédio residencial para líderes religiosos.

A Catedral Nossa Senhora da Glória tem em sua estrutura um milhão de tijolos maciços, madeira especial como marfim e o teto de bronze trazido da Alemanha. Anexo à Catedral, está um centro de comunicação da Diocese de rádio e televisão, salas de encontros e uma galeria que abriga pastorais e pontos de comércio que ajudam a manter as obras sociais da igreja.