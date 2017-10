Presídio de Sena abriga hoje 450 detentos

O presídio de Sena Madureira, a terceira maior cidade do Estado esta lotado abrigando hoje 450 pessoas que cumpre pena naquela unidade, com isso fica claro que a criminalidade só tem aumentando no município, ocasionando a maior lotação carcerária da sua história.

Quando construído foi planejado para abrigar somente 145 detentos e hoje já passam dos 305 reeducados do limite, e a tendência é aumentar ainda mais já que muitas prisões estão acontecendo todos os dias.

Nossa reportagem foi informada que a possibilidades da reforma e ampliação da unidade aconteça no próximo mês aumentando a quantidade de pavilhões e vagas.

Ronaldo Duarte