Premiação da Olimpíada Acreana de Química ocorre na Ufac

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, participou da cerimônia de entrega de medalhas para os participantes da Olimpíada Acreana de Química, na noite dessa quarta-feira, 5, no anfiteatro Garibaldi Brasil, no campus-sede, em Rio Branco. A cerimônia contou com a presença do coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), professor Sérgio Maia Melo, além de pais e professores dos alunos premiados.

Kinpara parabenizou os estudantes e destacou a importância de os jovens estarem se dedicando aos estudos e exercitando a mente. “Um jovem na escola é um jovem longe do mundo do crime, e, dessa forma, a universidade ajuda a salvar vidas, pois quem escolhe o caminho da educação está longe das garras da criminalidade”, disse. “Hoje, vocês estão recebendo uma medalha, mas eu desejo que vocês possam estar aqui, brevemente, na Ufac, fazendo um curso de graduação, mestrado e doutorado.”

A competição, que teve como objetivo descobrir jovens com talento para o estudo da química, premiou 40 estudantes. Destinou-se a alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares do Acre. Os participantes foram divididos em duas modalidades: modalidade A, para alunos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio; e modalidade B, para alunos da última série do ensino médio. As provas foram realizadas em abril deste ano e o resultado foi divulgado em maio.

O coordenador nacional da OBQ lembrou que a primeira edição da competição, em 1994, contou com 186 participantes; em 2017, foram 340 mil. Ele falou sobre a diferença entre uma olimpíada esportiva e científica. “Em uma olimpíada esportiva, apenas quem cruzou a linha de chegada é homenageado; na científica, todos são vencedores. Os perdedores são aqueles que não participaram”, comentou Maia Melo. “Todos os alunos que estão aqui hoje são vencedores, independentemente de ter conseguido uma medalha ou não.”

A estudante do ensino médio do colégio Vitória, Júlia Caroline, recebeu medalha de bronze na modalidade A. Ela classificou a premiação como uma nova experiência. “Não é só uma medalha; é um incentivo que recebemos para continuarmos nos estudos de química”, contou. “Meu objetivo, além de ajudar meu colégio, é estudar mais sobre a área, pois pretendo cursar Medicina e esse é um passo para realizar este sonho.”

Também participaram da solenidade o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, Carlos Eduardo Garção de Carvalho; o coordenador do curso de licenciatura em Química da Ufac, Adriano Antônio Silva; e o coordenador da Olimpíada Acreana de Química, Ilmar Bernardo Graebner.