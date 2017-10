Polícia prende dez pessoas na 10ª fase da operação Ananias em Cruzeiro do Sul

A 10ª fase da Operação Ananias foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) de forma integrada entre as Polícias Militar e Civil em Cruzeiro do Sul. A operação ocorreu de forma simultânea em seis bairros da cidade.

O delegado encarregado ao combate ao crime organizado, Elton Futigami, disse que as prisões ocorreram simultaneamente em vários pontos da cidade envolvendo ao menos 100 policiais. “Mais uma etapa da operação, dessa vez com a Polícia Militar. Algumas delas já com mandado e outras para averiguação”, disse.