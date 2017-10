Policia Civil prende homicida e apreende cinco armas de fogo e recupera moto roubada

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu na tarde desta quarta-feira, 04, em uma chácara localizada no ramal Bom Jesus, Rua Mineiro, região da Vila Acre, Adenir Batista da Silva, 20, vulgo “Sula”. O acusado estava com a posse de cinco armas de fogo e uma motocicleta com restrição de roubo.

O trabalho investigativo levou os agentes da especializada a se deslocarem até o referido endereço e lograrem êxito na prisão de “Sula”. No local mencionado a equipe de agentes apreendeu um rifle calibre “38” modelo Puma, uma espingarda calibre 12, escondidos dentro da casa.

Em ato continuo de busca, a equipe se deparou com uma motocicleta escondida no interior da residência e ao realizar consulta verificou-se que a mesma era produto de roubo. Dando continuidade as buscas na parte externa da chácara verificou-se que havia uma escavação recente e resolveram averiguar.

Ao escavarem a cova foi encontrado uma caixa de madeira contendo três revolveres de calibres 22’, 32’, e 38’ municiados, além de um carregador de pistola e várias munições. Após receber voz de prisão, o acusado foi conduzido à sede da especializada para prestar esclarecimento a autoridade policial que por sua vez flagranteou o acusado.

“O trabalho de investigação foi muito bem feito e conseguimos prender esse cidadão que além da posse ilegal de arma de fogo e receptação, também será investigado pelo crime de homicídio”, destacou o delegado responsável pela ação Cristiano Bastos.

“É um trabalho continuo das forças de segurança do Estado no combate a criminalidade, com um trabalho de investigação pontual que retira de circulação cinco ativos criminais que estavam sendo usados no cometimento de crimes como homicídios”, observou Secretário de Segurança Emylson Farias.

De acordo com a autoridade policial, o acusado já possui passagem pela polícia pelo crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e também será indiciado pelo crime de receptação.