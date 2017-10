Operação conjunta das Polícias Civil e Federal prende ex-gestor por desvio de verba pública da Educação no AC

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão, nesta quinta-feira (5), no município de Santa Rosa do Purus, interior do Acre. A ação teve como foco desarticular um esquema de desvio de verbas públicas, no valor estimado de R$ 500 mil, da Secretaria de Educação do município na gestão passada. Um ex-tesoureiro do órgão foi preso preventivamente.