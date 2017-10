Oficina de atores da Globo traz curso de técnicas teatrais ao Acre e vai sortear 5 bolsas

O curso começa dia 20 de outubro e vai até o dia 18 de dezembro em uma sala do shopping de Rio Branco. As inscrições começam nesta quarta-feira (4) e aulas experimentais serão oferecidas gratuitamente ao público.

Os internautas do G1 porderão concorrer a cinco bolsas do curso. Para participar, basta escrever uma carta explicando o porquê deve ser escolhido e entregar na Rede Amazônica Acre, na Rua Jatobá, loteamento Novo Horizonte.

Cinco atores e três diretores foram escolhidos para trabalhar as técnicas com o público acreano. A seleção das turmas começa nesta quarta-feira (4), dia em que é inaugurada a loja dentro do shopping. Durante o curso, os alunos irão aprender técnicas de apresentação pessoal, como falar em público, como se portar frente à câmera, como perder o medo e a timidez.