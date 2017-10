Na reta final para o Enem, alunos intensificam estudos no Acre

Faltando apenas um mês para o Enem, estudantes aproveitam últimos dias de preparação. Provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro.

Faltando apenas um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes aproveitam os últimos dias para intensificar ainda mais os estudos. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

A preparação envolve revisar o conteúdo, resolver provas anteriores e fazer simulados. Como mostrou a reportagem do Jornal do Acre 1ª edição desta quinta-feira (5).

O aluno Francisco Assis conta que sempre que possível revisa assuntos e tenta se esforçar para ir bem na prova que, segundo ele, é complicada, pois vai fazer o Enem pela segunda vez.

Por já conhecer bem o estilo do exame, ele tem em mente mudar a opção de curso. “Inicialmente, eu queria uma vaga para direito, mas como tentei a primeira vez e achei bem complicado, agora estou pegando algo mais leve, como psicologia, por exemplo”, diz.

Para não serem surpreendidos, os estudantes têm utilizado estratégias para responder as questões da prova do Enem, além do empenho e da dedicação nos estudos.

O aluno Marlon Andrade fala que também está em fase de intensificar o aprendizado, principalmente em algumas disciplinas, como matemática, que, de acordo com ele, é mais difícil e, por isso, reserva um pouco mais de tempo para focar nessa área.

A abertura dos portões está marcada para às 10h e o fechamento às 11h, com início dos testes às 11h30, no horário do Acre. Para quem vai prestar o exame, a mudança nos dias de realização foi bem vista.

A estudante Claine Frota, diz que achou melhor assim por conta do tempo para descanso. “Antes, as provas aconteciam de um dia para o outro, tornando a seleção bem mais cansativa”, conta.

Na preparação, Claine diz que buscou verificar o que mais cai no curso que pretende ingressar e está focando na matéria e no que vai ser mesmo necessário para que tenha uma pontuação maior.

O professor João Acácio fala que a estratégia utilizada pela aluna está certa, porém, não se pode esquecer de ficar atento também nos noticiários para saber o que está acontecendo no país e no mundo, pois, segundo ele, atualidades é uma disciplina muito importante

Além do intervalo dos dias de realização das provas, outra mudança foi observada neste ano. De acordo com o dono de um curso preparatório, empresário e professor Sidney Dias, houve uma redução no número de inscritos.

“Esse ano tivemos uma redução em torno de 50%. Acredito muito que essa redução não foi só no colégio, mas no próprio estado do Acre. Na verdade, não só no estado do Acre, mas no Brasil inteiro e acredito que essa redução se deu devido à crise”, diz.