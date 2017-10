Marido traído mata pé-de-pano e arrasta esposa nua pelas ruas do Mercado Central, na cidade de Pedreiras – SP.

No final da manhã de hoje (05) um marido flagrou a mulher com outro homem dentro de uma pousada no Mercado Central,na cidade de Pedreiras.

Ao se deparar com a cena de traição, o marido traído espancou com violência o idoso amante de sua esposa, que não resistiu e morreu no local.

Após cometer o homicídio o marido saiu arrastando a esposa nua pelas ruas do da cidade. Segundo informações da polícia o assassino já foi preso. Aguarde mais informações… fonte:blog luis cardoso