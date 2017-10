Jovem de 29 anos é assassinado a tiros no bairro Samaúma no município de Brasileia

Uma unidade do SAMU foi acionada pelas testemunhas mas, Otávio já havia entrado em óbito

Um jovem identificado como Otávio Alves Ferreira, de 29 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira (05), no bairro Samaúma, região do município de Brasileia, interior do Acre.

Pelo menos seis disparos de arma de fogo atingiram a vítima que morreu no local.

Segundo o informado por testemunhas, Otávio estava chegando em uma quadra de futebol localizada na Rua Olegario França, quando do foi surpreendido pelos criminosos que se aproximaram em uma motocicleta.

O garupa em posse de uma arma, efetuou vários disparos e seis dos tiros atingiram a vítima no rosto, costas, abdômen, cabeça e braço.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)foi acionada pelas testemunhas mas, Otávio já havia entrado em óbito. O local foi isolado para os trabalhos periciais e a polícia saiu a procura dos suspeitos.