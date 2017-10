Investigado por tentativa de homicídio é preso com cinco armas e moto furtada em Rio Branco

Adenir Batista da Silva, de 20 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (4) com cinco armas, uma motocicleta furtada e munições. A ação ocorreu no bairro Vila Acre, em Rio Branco. Segundo a polícia, Silva era investigado por uma tentativa de homicídio no último dia 7, em um beco no bairro Esperança.