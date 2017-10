Homens armados invadem areial e rendem funcionários no interior do Acre

Quadrilha estava armada com pistola e levou R$ 300, além de celulares e objetos pessoal. Assalto foi na tarde desta quarta-feira (4).

Quatro homens armados com uma pistola renderam o dono e quatro funcionários de um areial que fica no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A quadrilha conseguiu levar R$ 300 em dinheiro, além de anéis e aparelhos celulares.

Uma funcionária, que não quis se identificar, diz que ação foi rápida e que não deu para ver os autores nem as características das motos usadas.

“Um chegou e perguntou o preço de metro de seixo. Respondi que era R$ 260. Daí o outro já disse que era um assalto e ordenou que deitasse no chão. Todos deitaram, eles perguntaram pelo dinheiro. Meu patrão saiu do escritório e eles pediam dinheiro. Um deles quase arranca meus dedos para tirar meus dois anéis. Pegou o dinheiro do caixa e nossos celulares”, conta.

Para uma das vítimas, foi um momento tenso, pois os autores aparentavam estar assustados. “Dois entraram no escritório e dois ficaram no portão da frente em outro moto. Acho que ficaram vigiando a entrada. Foi um momento horrível, que jamais esquecerei”, relembra.

O proprietário do registrou um boletim relatando o crime na expectativa de que as investigações possam identificar e prender os envolvidos. Imagens de câmaras de segurança das imediações do areial serão analidadas para tentar encontrar pistas dos agentes.