Homem é preso por assaltar jovem e invadir casa durante fuga em Cruzeiro do Sul

Theison Correia, de 22 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (5) após assaltar um jovem e tentar fugir da polícia. Ele foi pego dentro uma casa no bairro Remanso armado com uma faca. A vítima, uma jovem de 23 anos, teve o celular roubado.

“O suspeito assumiu a autoria do crime. Disse que pela manhã estava com dificuldade em casa e resolveu pegar uma faca e sair de casa para tentar conseguir alguma coisa. No canal do Remanso, ele encontrou a vítima que falava ao telefone, se aproximou por trás e pegou o celular. Depois saiu correndo. Ele alega que roubou por necessidade”, disse o delegado Lindomar Ventura.