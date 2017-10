Duplo homicídio: dois morrem após serem alvo de tiros no bairro Mocinha Magalhães

Na noite desta quarta-feira (04), duas pessoas morreram após serem alvejadas com vários disparos na Rua Melancia do bairro Mocinha Magalhães. Um deles morreu dentro de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas estavam conversando com outras duas pessoas quando foram surpreendidas por homens em um veículo de cor preta que saíram atirando. Dos quatro, Raylton Mota Trindade, de 44 anos e um homem identificado apenas como “Pio” foram baleados. Raylton morreu ainda no local do ocorrido, já Pio, morreu durante atendimento dentro da viatura de socorro.

Todo o local foi isolado pela polícia para o início de coleta de informações e apos a chegada dos peritos, uma quite saiu a procura do veículo suspeito. Até a manhã desta quinta-feira (05), ninguém havia sido preso e o duplo homicídio deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).