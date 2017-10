Dia das Crianças: 34% dos empresários acreditam em aumento de até 10% nas vendas em relação a 2016, diz Fecomércio/AC

Apesar de 38% dos empresários afirmarem não saber os rumos das vendas para a quinta-feira, 12, Dia das Crianças, 34% preveem um aumento de pelo menos 10% em relação às comercializações feitas em 2016. A pesquisa, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), é baseada em entrevista junto a 85 empresários do comércio da capital acreana, entre os últimos dias 25 e 29 de setembro.

Segundo o estudo, para 12% dos empresários, as vendas devem manter-se iguais ao volume realizado no Dia das Crianças de 2016, enquanto outros 15% admitem a possibilidade de redução, com 30% apostando em redução média equivalente a até 20%.

Diante a possibilidade de crescimento das vendas para o próximo dia 12 de outubro, 64% dos empresários do comércio dizem ter investido em estoque, visando melhor atendimento à clientela e melhora da capacidade de competitividade no âmbito do mercado. Mas a desconfiança quanto à capacidade de compras da população local reteve 33% dos empresários, de acordo com a pesquisa.

Ainda de acordo com 30% do empresariado local, as vendas para o Dia das Crianças são aquecidas na semana que antecede o dia 12 de outubro. Outros 26% admitem maior movimento logo no início do mês de outubro e, 21%, afirmam melhora após o dia 5 de outubro, quando a população economicamente ocupada conta com o valor dos ganhos de competência do mês anterior. Para outros 22%, as vendas se dão em maior volume na véspera do Dia das Crianças.

A pesquisa avalia que, para 36%, a estratégia para as vendas está na capacidade de realização de “promoções” intensivas, além do “preço baixo”, defendido por 32%, e o estoque atualizado, por 15%. Além disso, 38% afirmam que cada item comercializado deve ter preço de até R$ 50; 28% entre R$ 50 e R$ 100. Outros 18% estimam valores médios unitários acima de R$ 200.

O levantamento aponta que 54% dos entrevistados definem o Dia das Crianças como a oportunidade de consolidação de crescimento de vendas no segundo semestre do exercício social. Para outros 33%, a data tem mais importância para o comércio que trabalha com bens e serviços de consumo do público infantil.

Estimativa é de movimento de R$ 7,4 bilhões em todo o Brasil

Segundo perspectiva da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas associadas ao Dia das Crianças devem movimentar, em 2017, R$ 7,4 bilhões, um crescimento de 3,4% em relação ao ano passado, já com desconto da inflação. Caso confirmado, o resultado será o melhor registrado pelo varejo nesta data desde 2013 (+5,1%).

Segundo o chefe da Divisão Econômica da CNC, Fábio Bentes, a perspectiva favorável em relação ao desempenho do setor de vendas se insere num contexto mais amplo. “No qual a recuperação do mercado de trabalho, inflação baixa e juros em processo de redução permitem um resgate parcial das condições de consumo”, diz

Com alta esperada de 10,2%, as lojas de vestuário e calçados devem apresentar o melhor desempenho entre os campeões de venda da data. O comércio de brinquedos e eletroeletrônicos também deve voltar a crescer neste ano (+5,7%), entretanto, em ambos os casos, as variações positivas esperadas para 2017 não repõem as perdas verificadas no ano passado (-12,2% e -7,6%, respectivamente).