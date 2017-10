Comprou ingresso para ver Gustavo Lima? Saiba quando e onde receber o dinheiro de volta

Uma nota de cancelamento foi divulgada no início da tarde confirmando a devolução dos ingressos comprados antecipadamente para o show o sertanejo Gustavo Lima. A produção do show no Acre alegou “falta de público suficiente” para a não realização do evento, previsto para a noite desta sexta-feira no Estacionamento da Arena da Floresta.

A Produção do show do Gusttavo Lima, vem a público, informar o cancelamento da apresentação do artista, prevista para o próximo dia 06 de Outubro, em Rio Branco – Acre.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DO SHOW DO GUSTTAVO LIMA

Local da Devolução: Hoje Cosmetics

Horário de Atendimento: 09 ás 12 Horas / 14 as 17 Horas.

– Ingresso Pista – A partir do dia 09 de Outubro.

– Ingresso Ala Vip Open Bar – A partir do dia 12 de Outubro.

– Ingresso Camarote Individual – A Partir do dia 15 de Outubro.

– Ingresso BackStage e Empresarial – A Partir do dia 18 de Outubro.

Informações: 9 9614-2929