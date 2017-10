Casas são marcadas com siglas de facção e moradores alegam falta de segurança em comunidade do Daime no AC

“Estava querendo vir para fazer uma pequena plantação no terreno, criar galinhas e ajeitar as coisas. Mas, agora com essa situação, estou desanimada e insegura de voltar”, lamenta.

Recislene Nascimento é diarista e afirma que há dois meses foi assaltada por dois jovens enquanto esperava o ônibus no ponto, próximo à sua casa, com a filha e a neta. Depois 15 anos vivendo no Irineu Serra, ela garante que essa foi a primeira vez que viveu esse tipo de situação. A moça também já soube de casos com outros moradores.

“Estava conversando com minha filha quando dois rapazes chegaram pedindo minha bolsa e dizendo que era um assalto. Até tentei segurar para que eles não levassem, mas perdi R$ 300, celular, cartões e outras coisas. Ultimamente aqui está ficando aterrorizante. Nunca ouvi tantas notícias de assalto e agora aconteceu comigo. Nem vou mais à parada, estou com pavor”, destaca a diarista.

Apesar de não ter tido nada subtraído, o funcionário público Carlos Afonso Barros Sampaio já presenciou e até mesmo impediu uma tentativa de assalto a casa de vizinhos. O muro dele também foi pichado com as siglas de uma facção, o homem calcula que o fato ocorreu há três dias. Morador do Irineu Serra há 26 anos, ele teme pela segurança da comunidade.

“Eu e outras pessoas impedimos que um homem assaltasse a casa do vizinho do meu sogro. Há seis meses, a mesma coisa aconteceu na residência de um amigo. Aqui temos uma segurança espiritual e as pessoas que moram no bairro são de bem. Quem não é daimista é evangélico. Até quatro meses atrás dava de dormir com as janelas abertas, agora não mais”, reforça Sampaio.

Casos pontuais

O tenente-coronel Rômulo Modesto destaca que a comunidade do Irineu Serra é pequena e não representa 1% da unidade do 5° Batalhão, que atende mais de 40 bairros. “Obviamente, deve ter acontecido algum crime, roubo ou furto. Mas, não existe uma onda de violência no Irineu Serra”, assegura.

Modesto explica que o policiamento do bairro é realizado por rondas, patrulhas e diversas outras ações que mobilizam várias equipes da PM ao lugar. “Várias modalidades de policiamento são empregadas em toda a área. Fazemos o policiamento ostensivo e preventivo com muitas equipes”, diz.