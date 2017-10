Carro-forte capota em rodovia e quatro feridos são levados para hospital de Rio Branco

Um carro-forte de uma empresa de segurança capotou na tarde desta quinta-feira (5) no KM 47 da BR 364, sentido Sena Madureira, próximo ao Riozinho Andirá. O Centro de Operações Integradas (Ciosp) informou que os quatro funcionários que estavam no veículo foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Emergência de Rio Branco (Huerb).

Ildomar Brito, tenente da Polícia Militar, contou que dos quatro feridos alguns precisam de cuidados e outros não corriam risco. A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) deslocou uma equipe ao local para atender a ocorrência. O grupo ainda não retornou à capital e o órgão não possui mais informações sobre o acidente.

Procurada pelo G1, a empresa, por meio de um representante, afirmou que uma equipe de segurança do trabalho foi enviada ao local para atender os funcionários feridos.

O Ciosp não soube informar quais os motivos que levaram ao capotamento. “A nossa guarnição [da PM] acompanhou eles no Huerb para garantir a segurança e restituição do armamento que estavam com eles”, completou Brito.