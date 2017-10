Baixa procura por ingressos cancela show de Gustavo Lima no Acre

O show do sertanejo Gustavo Lima, previsto para esta sexta-feira no Estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco, está cancelado. O informe foi dado pelo promotor de eventos Amilton Brito. Os organizadores fizeram comunicado oficial ao Procon e ao Ministério Público, obtiveram informações relacionadas à lei que dá proteção ao consumidor, e garantiram a devolução do dinheiro referente à compra antecipada dos ingressos. O empresário diz que a procura por ingressos ficou muito abaixo do esperado, apesar da ampla divulgação em todas as mídias possíveis. “Noutros momentos, nós bancamos o show mesmo com a certeza de prejuízos. Hoje, é inviável correr esse risco. O sucesso ou não de um evento depende do interesse do público. Neste caso, a crise generalizada que atinge o bolso dos cidadãos falou mais alto, infelizmente”, lamenta Amilton Brito. Uma nota pública a ser divulgada na imprensa ainda nesta quinta-feira informará os procedimentos de devolução do ingresso.

