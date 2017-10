VÍDEO: policial federal bate boca com mulher em via pública por estacionamento proibido, em Plácido de Castro

Uma cena inusitada quebrou o silêncio numa área central no município de Plácido de Castro, quando um agente federal decidiu elevar o tom de voz diante de um caso de estacionamento proibido, em frente à sede da PF no município. A ocorrência não foi registrada na delegacia, mas poderia ter sido evitada se houvesse prudência e bom senso. A condutora do veículo, que usou indevidamente a vaga privativa para veículo oficial, é acusada de se negar a retirar o carro. O policial usava camiseta e bermuda, e já havia estacionado mais à frente, numa rua deserta, mas se achou no direito de argumentar insistentemente. Um homem que estaria acompanhando a motorista grava toda a discussão e lembra que, ao invés da “arrogância”, o agente federal poderia chamar o órgão competente (o Detran) para tomar as providências. Os dois falam em ética. Assista e tire as suas conclusões

