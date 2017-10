Vídeo: Irmãos são condenados a mais de 90 anos por matar cunhado em abril passado

Durante o dia desta terça-feira (3), o tribunal de júri da comarca de Brasiléia realizou mais um julgamento de um homicídio. O fato aconteceu no dia 2 de abril desse ano, onde uma confusão entre irmãos terminou na morte do cunhado Gilvan Gomes da Silva (38), que se encontrava na zona rural, cerca de 45km da cidade com acesso pelo ramal localizado no km 19 da Estrada do Pacífico (BR 317), colocação Vista Baixa.

Um dos réus, Daniel da Silva Pereira (29) que estava com um revolver na companhia do irmão e cúmplice Isaque Pereira da Silva, teriam atirado na perna da vítima que era cunhado, este foi alcançado e amarrado e espancado com pedaço de pau e o corpo riscado com um canivete. O esposo da irmã não resistiu e foi a óbito pouco metros da casa.

Por esse crime, os irmãos foram a julgamento e o tribunal de júri optou pela condenação do réu Isaque Pereira da Silva, que deverá cumprir 59 anos, 10 meses e 16 dias de prisão com início de regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e o roubo de uma arma de fogo. Já Daniel teve a condenação de 32 anos, 1 mês e 9 dias, pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo da arma de fogo da vitima.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade abaixo.