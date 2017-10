Trecho da BR-364 na cidade de Sena Madureira registra chuva de granizo; assista o video

Um internauta registrou a chuva de granizo que atingiu a zona rural de Sena Madureira nessa terça-feira, dia 03. O vídeo tem alguns segundos e mostra, de dentro de um carro, o temporal que atingiu a região da BR-364, no quilômetro 38, entre a Capital e o município acreano.

Ainda que em Rio Branco apenas uma chuva fraca e isolada tenha sido registrada em poucos locais, na zona rural a água deixou pastos encharcados, o que agradou muitos agricultores que tem sofrido nas últimas semanas com o tempo seco e a chuva fraca que nem sempre ajuda o pasto ou as plantações.

Com a forte chuva desta terça-feira, árvores caíram às margens da rodovia federal e o transito ficou um pouco mais lento, com a pista escorregadia. No vídeo, o internauta comenta o granizo: “A árvore caiu no meio da BR. Está tudo parado. Chuva de granizo. Pedra de gelo. Não dá nem para a gente falar aqui”, diz.