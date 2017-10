Sistema Fecomércio/AC firma convênio com Ifac

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) firmou, na tarde desta terça-feira, 3, convênio que beneficia funcionários do Instituto Federal do Acre (Ifac). O objetivo é fazer com que sejam utilizados os serviços disponibilizados pelo Sistema Fecomércio/AC tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul. A assinatura da parceria contou com a presença do presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, da reitora do Ifac, Rosana Cavalcante e demais membros da diretoria do Ifac e da Fecomércio/AC.

Durante a assinatura, Domingos ressaltou que é um grande prazer para o Sistema Fecomércio/AC firmar essa parceria com o Ifac, já que, agora, os funcionários poderão usufruir dos serviços ofertados na capital e no interior.

“A qualidade do Centro de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul, inaugurado recentemente, tem nos dado um retorno muito positivo dos serviços que temos ofertado. Nosso principal desafio não era apenas construir o Complexo, mas era de que tudo funcionasse perfeitamente. E agora, todos esses serviços poderão ser usufruídos pelos servidores do Ifac, o que para nós é um grande privilégio”, definiu o presidente.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, disse que a assinatura deste convenio é muito importante para os servidores do Instituto. “O Sistema S tem sido um importante parceiro e agora poderão usufruir de todos os serviços de qualidade ofertados pelo Sistema Fecomércio. A estrutura de hotelaria e parque esportivo e aquático são excelentes e os servidores já vinham nos perguntando quando que iriamos assinar esse convenio. Então, agora, tudo está ao alcance de todos nós do Ifac”, enfatizou Cavalcante.

Em Rio Branco, a carteira pode ser feita no Sesc Centro e Bosque, com a apresentação dos seguintes documentos:

Documento de Identidade

CPF

Carteira de Trabalho

Comprovante de endereço

Último contracheque

Xerox GFIP e GPS da empresa (atualizados)

Foto 3×4