Policia Civil recupera motocicleta roubada de dentro de um córrego na Conquista

Ação investigativa do Grupo de Capturas da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira, 04, resultou na apreensão de uma motocicleta, oriunda de roubo. O veiculo foi abandonado dentro de um córrego localizado as margens da Rua Botafogo, no bairro Conquista.

Durante ação policial, agentes que estavam em diligencia se deparam com três suspeitos que se evadiram do local. Em ato continuo a equipe realizou buscas e se deparou com o veiculo dentro do córrego.

A equipe do corpo de bombeiro foi acionada e deu suporte para a retirada da moto que estava submersa a água turva do manancial. A motocicleta, roubada no dia 26 de setembro na rua próxima do posto de saúde do Bujari, é do modelo Bros, marca Honda de cor branca com placa do município de Bujari.

O bem recuperado foi encaminhado a 3ª. Regional para os devidos procedimentos investigativos e processuais. Ninguém foi preso durante a ação policial.