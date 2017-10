No dia da visita íntima, mulher é flagrada com produto entorpecente no presídio de Sena

Após a ocorrência, a mesma foi encaminhada para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis

Estão se tornando praticamente uma rotina as apreensões de objetos ilícitos nas dependências do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Além de aparelhos celulares e carregadores de baterias, substâncias entorpecentes também são encontradas frequentemente pelos agentes penitenciários.

Na manhã desta quarta-feira, por exemplo, uma mulher identificada como Lidiane Santos foi flagrada com certa quantia de maconha que seria entregue para um reeducando. Hoje é o dia da chamada visita íntima e ela, na condição de visitante, tentou penetrar com o entorpecente dentro da unidade.

Após a ocorrência, a mesma foi encaminhada para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis, devendo perder o direito de continuar visitando o detento.

O presídio de Sena bate todos os recordes com relação ao número de reeducandos. Atualmente 443 apenados dividem as celas do local, sendo esta a maior população carcerária da história do presídio Evaristo de Moraes.