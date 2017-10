Moradores da Cidade do Povo reclamam da falta de ônibus e tempo de espera em paradas

Denúncia chegou através do aplicativo ‘Tô na Rede’. RBTrans vai reforçar frota com mais um ônis a partir desta quarta-feira (4).

Moradores do bairro Cidade do Povo reclamam do baixo número de ônibus que atendem a região, o que acaba aumentando o tempo de espera pelos coletivos. Esta é a segunda vez que os populares utilizam o aplicativo “Tô na Rede” para reclamar sobre a situação do transporte no bairro.

O número de moradores tem crescido desde de que as primeiras 392 casas foram entregues em 2014. Hoje já são mais 3 mil e 300 famílias, cerca de 15 mil pessoas. É muita gente dependente do transporte público, como a aposentada Maria José do Nascimento.

“Está faltando mais ônibus na cidade. Não dá para todo mundo. Já perdi vários compromissos, não só eu, mas minha cunhada que sai às 5h para trabalhar e meu filho também sempre perde o primeiro ônibus”, conta.

O estudante José Nascimento destaca ainda que aos fins de semana a espera é ainda maior. “Sábado ainda passa rapidinho, mas no domingo é uma hora esperando na parada”, reclama.

A Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) informou que o conjunto habitacional é atendido por sete ônibus. São 56 viagens por dia, 88.653 passageiros por mês e 2.955 pessoas transportadas diariamente. Uma média de 52 passageiros por viagem.

O superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, diz que a situação piorou após um dos ônibus que atendia a região ter sido incendiado durante a onda de violência registrada em agosto deste ano. Ele diz ainda que estuda a situação do bairro há cerca de um mês após reclamações.

“Esse ano, tivemos 10 ônibus queimados, infelizmente, e um deles foi da Cidade do Povo. Então, as empresas estão com dificuldade de repor, até porque não estava previsto em contrato, mas estamos trabalhando para até o final do ano repor esses ônibus que foram queimados”, diz Forneck.

Ele garante ainda que a partir de quarta-feira (4) um carro deve reforçar a frota que atende aquele bairro. “O horário de pico da manhã, de 5h às 8h30, vamos ter 8 ônibus nesse horário de pico para atender a Cidade do Povo”, garante. Já nos fins de semana, a RBTrans diz que é comum a redução da frota e que não é possível amentar o número de carro nesses dias e nem em feriados.