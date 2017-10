Internauta flagra bebê sendo levado no colo de passageira em motocicleta

Uma cena preocupante foi flagrada por um internauta e denunciada pelo aplicativo “Tô na Rede”. Nas fotos, um bebê aparece sendo levado, sem nenhuma proteção, no colo de uma passageira em uma motocicleta, em Rio Branco.

Além de expor a criança ao risco de um acidente, o condutor do veículo cometeu ao menos três infrações de trânsito, segundo informou Francisco Neto, supervisor de fiscalização do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC).