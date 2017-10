Governo decreta intervenção no fundo de previdência dos Correios

O Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis) é um dos maiores fundos de pensão do Brasil em número de participantes

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), vinculada ao Ministério da Fazenda, decretou intervenção no deficitário fundo de pensãodos funcionários dos Correios por um prazo de 180 dias, de acordo com portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

Segundo a autarquia, a intervenção foi decretada “em especial, por descumprimento de normas relacionadas à contabilização de reservas técnicas e aplicação de recursos”.

O Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis) é um dos maiores fundos de pensão do Brasil em número de participantes, com mais de 155.000 pessoas, e registrou sucessivos déficits a partir de 2011, após fazer apostas equivocadas de investimento. O governo federal e funcionários da estatal, através de descontos nos salários, foram chamados a cobrir o rombo.

No último ano, o Ministério Público Federal acusou oito pessoas de cometer fraudes que, entre 2006 e 2011, geraram prejuízos de 140 milhões de dólares à época (mais de 465 milhões de reais). O fundo tinha até o fim de julho de 2017 um patrimônio de 10,2 bilhões de reais.

Procurado por VEJA, o Postalis não se manifestou sobre a medida até o momento.

(Com Reuters)