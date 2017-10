Foto mostra bandido morto pelo BOPE momentos antes de executar jovem desaparecido em Rio Branco

A Polícia já está em fase de finalização do inquérito sobre a morte do jovem, Wicley Araújo do Nascimento, de 19 anos, que foi assassinado no dia 24 de setembro, em um terreno baldio, localizada na Rua Projetada, região do Bairro Jardim Panorama. Os suspeitos de participarem do crime já foram identificados e a motivação também já foi esclarecida.

Uillian Lucas da Silva, vulgo “Mata Rindo”, morto em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPe) no dia 29 de setembro, seria o autor dos disparos e uma menor teria ajudado o homicida atraindo a vítima até o local do crime.

Uma imagem que estaria em um celular apreendido pela polícia, a prova cabal da autoria do crime, mostra Mata Rindo, minutos antes do crime com a arma apontada em direção à cabeça da vítima ainda em vida. A foto teria sido tirada pela comparsa menor de idade que já foi direcionada ao Instituto Sócio Educativo.

Wicley foi considerado desaparecido por dois dias e encontrado somente na manhã de segunda-feira (24), por populares de uma residência, amordaçado e com quatro disparos efetuados a queima roupas na cabeça. O jovem teria participado da morte de um integrante de uma facção criminosa no bairro São Francisco e essa seria a motivação para a sua morte.