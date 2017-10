Falta um: Dois menores foragidos de centro socioeducativo são recapturados

Durante a manhã desta quarta-feira, dia 4, agentes da Polícia Militar e Civil da cidade de Brasiléia, conseguiram localizar e recapturar dois dos menores que conseguiram fugir do centro socioeducativo para jovens infratores na noite desta segunda-feira, dia 2.

Os três jovens se aproveitaram da fragilidade da segurança para forçar a grade da cela e utilizar de duas escadas, para pular o muro sem que fossem incomodados. Esse dois foram ouvidos e conduzidos ao hospital de Brasiléia, para fazer o exame de corpo delito e em seguida, para a pousada.

Segundo foi levantado, o outro foragido está sendo procurado e será levado à pousada tão logo detido. Durante a chegada dos menores no centro que haviam fugido menos de 48 horas atrás, uma reunião com o dirigente do ISE e um juiz da Comarca acontecia.

Em tempo, O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu um procedimento administrativo para comprovar a regularização dos meios de cumprimento de medidas socioeducativas por parte do Instituto Sócio Educativo do Acre (ISE). A ação visa o cumprimento da sentença judicial da 1ª Vara da Infância e da Juventude processo nº 050226341.2013.8.01.0081.