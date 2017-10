Em Cruzeiro do Sul, assaltante invade casa do prefeito, rouba jóias e atira em funcionária

A casa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi invadida na manhã desta quarta-feira (4). A residência fica há cerca de 8km do Centro da cidade, no km 4 da rodovia AC-405. O assaltante rendeu a funcionária agrediu e ainda atirou na mão da mulher. As primeiras informações afirmam que apenas jóias foram levadas.