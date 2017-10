Dupla em moto tenta matar jovem de 22 anos

Maxiciliano dos Santos Freitas, de 22 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (04), quando caminhada na rua Mauá, no bairro João Eduardo II, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da própria vítima, quando caminhava, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e o garupa sem proferir qualquer palavra começou a atirar contra a vítima que foi atingido com um tiro na perna.

Mas, segundo a vítima foram efetuados cerca de oito tiros, por sorte somente um o atingiu e na perna.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.