Dança das cadeiras no Hospital de Sena: Governo fará mudanças na direção

O Governo do Estado parece que finalmente despertou e ‘cabeças começarão a rolar ‘ no vale do Iaco.

Após vários encontros de políticos de Sena Madureira ligados à Frente Popular em Rio Branco, o Governo do Estado parece que finalmente despertou e ‘cabeças começarão a rolar ‘ no vale do Iaco. Nesse primeiro momento a dança das cadeiras não irá afetar ocupantes de cargos do primeiro escalão como, por exemplo, os chefes de setores, entretanto, titulares de cargos menores que não estariam rendendo politicamente ao oficialismo estão com os dias contados.

Fontes do Senaonline.net apuraram que um dos locais alvo de mudanças é o Hospital João Câncio Fernandes que tem como Diretor o ex-vereador Juza Bispo. Mudança no referido setor é dada como líquida e certa. E não será algo demorado. Ainda neste mês de outubro a exoneração será publicada no Diário Oficial.

A Frente Popular vem de uma derrota para a oposição em 2014. Naquele ano, mesmo vencendo as eleições no Acre, o governador Tião Viana perdeu em Sena Madureira para Márcio Bittar. Há quem diga que ocupantes de cargos importantes do Governo em Sena vêm desagradando a população, o que reflete diretamente nas urnas.

NÃO CONSEGUEM SE UNIR

Nesta semana houve uma reunião em Rio Branco de políticos de Sena Madureira com o Governador Tião Viana. Na foto, algumas lideranças do PT e do PCdoB não aparecem, denotando mais uma vez que a FPA em Sena está dividida.

Até as eleições de 2018 muita água ainda vai passar por debaixo da ponte. Pode ser que nesse tempo todo, os governistas de Sena Madureira voltem a falar a mesma língua.