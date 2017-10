Com poço em casa, aposentado ajuda família e vizinhos em cidade que está com reservatório seco no interior do AC

O aposentado Aldecir Bezerra possui um poço artesiano de 4 metros de profundidade e ajuda familiares e vizinhos a encher suas caixas vazias.

Bezerra utiliza com muita economia a água que vem da rua apenas para algumas atividades. Já as necessidades diárias são supridas com o uso do poço artesiano.

“Minha esposa e eu nos sentimos muito felizes em ajudar os outros, principalmente com água. Tem pessoas que vêm buscar com a gente até duas vezes por dia. Alguns vêm com balde de 20 litros e outros com um de 40 litros”, relata o dono do poço artesiano.