Camelô acusado de matar candidato a vereador depõe na justiça

Os dois homens que mararam o candidato a vereador de Porto Acre, Elivaldo Santana dos Santos, prestarão depoimento nesta quarta-feira, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco. O crime aconteceu em agosto do ano passado, no Ramal do Açaí, região da Vila do V. Jocir Bezerra de Freitas, de 41 anos, e Valdir Valério do Nascimento, de 38, negaram qualquer envolvimento no homicídio. Eles foram denunciados pelo o Ministério Publico Estadual.

O candidato foi atingido por quatro tiros na porteira de uma fazenda. Mesmo ferido ele chamou o Samu mas morreu dentro da ambulância a caminho do hospital. O caso, em plena ano eleitoral, ganhou repercussão. A policia descartou, qualquer motivação política. O camelô Jocir Bezerra de Freitas, de 42 anos, foi preso em setembro de 2016. Ele é apontado pela a polícia como o responsável pela a execução do candidato. Um mês depois, Valdir Valério do Nascimento, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada. Valdir foi denunciado como mandante do crime.

Esta será a primeira vez que os acusados serão interrogados em Juízo. Atualmente os réus respondem o processo em liberdade. Duas testemunhas serão ouvidas também.