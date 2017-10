Após perder mala com medalhas, paratleta acreana comemora ‘final feliz’

A paratleta Débora Oliveira (ClasseT20) foi destaque no Campeonato Brasileiro de Atletismo da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (ABDEM), em São Paulo (SP), ao conquistar três medalhas de ouro e um recorde nacional, no último fim de semana, mas ainda não conseguiu comemorar os títulos. Ao retornar para Rio Branco, capital do Acre, na última segunda-feira (4), a jovem enfrentou um contratempo. Ela teve sua mala extraviada e além de perder o material de treino, ficou sem as medalhas. Mas a história teve um ‘final feliz’, segundo ela.