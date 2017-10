Abertas novas vagas para aulas gratuitas de Taekwondo em Sena Madureira

Redação

O projeto denominado “Taekwondo: Impactando vidas através do Esporte Olimpíco” abriu nesta semana novas vagas para a comunidade local. As aulas são ministradas gratuitamente na academia ao ar livre, localizada ao lado da unidade de saúde Aguinaldo Nunes, em frente a Escola Messias Rodrigues. Quem desejar receber as aulas de Taekwondo precisa procurar o Léo do Hip-Hop, idealizador do projeto.

Segundo informações, a idade mínima é de 8 anos. Atualmente em torno de 60 pessoas participam da iniciativa, mesmo assim, novas vagas estão sendo abertas para a população. “A importância do projeto é colaborar com o ensino educacional. Além disso, com a prática da arte marcial, o tempo ocioso dessas pessoas acaba sendo preenchido, pois trabalhamos no contraturno. Em 2020, teremos as olimpíadas em Tóquio e O Taekwondo é um esporte olímpico. Pretendemos também revelar novos talentos”, comentou Leo do Hip-Hop.

As aulas são realizadas das 8 ás 10 da manhã e das 14 às 16 horas. Esse projeto conta com o apoio do Poder Judiciário, notadamente do juiz Fábio Farias. Há uma parceria também com a secretaria municipal de saúde.

Léo do Hip-Hop, executor da proposta, já representou o Acre em diversos campeonatos pelo Brasil, sendo campeão internacional em 2003, na cidade de São Paulo.