TRE-AC pretende atender mais de 50 mil eleitores da extinta 10ª zona durante atendimento itinerante

Cronograma foi divulgado no site do tribunal. Eleitores precisam atualizar título para evitar tumulto.

Como o anunciado em setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou, nesta segunda-feira (3), o atendimento itinerante para que os 90 mil eleitores que estavam lotados na 10ª zona eleitoral, que foi extinta em junho deste ano, possam pegar a segunda via do título de eleitor.

O cronograma de todas as atividades está publicado no site do TRE.

Conforme a desembargadora Regina Ferrari, a ação é itinerante, mas também é permanente no cartório eleitoral. Ela destaca ainda que a mudança é imprescindível para evitar confusão no dia da votação.

“As informações que os eleitores detêm em seus títulos já não condizem mais com a realidade. O importante é avisar a todos que o prédio onde eles votam, as escolas, os prédios públicos, serão os mesmos, estes não mudarão, mas, para evitar tumulto no dia da eleição para achar qual é a sua sala, todas essas salas estarão identificadas com os números das seções já novas, renomeadas”, explica.

Regina conta que é necessário trocar o título porque ele contém informações importantes para orientar o eleitor. No final do ano, o objetivo é levar o atendimento itinerante também ao Via Verde Shopping.

Os eleitores que pertenciam a essa zona devem comparecer aos pontos de atendimento divulgados pela Justiça Eleitoral ou ao Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas.

“Nós estamos estimando que pelo menos 50 mil eleitores passem pela ação itinerante, além do que outros poderão passar pelo cartório eleitoral”, finaliza a desembargadora.