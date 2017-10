Há também a possibilidade de muita chuva aumentando os riscos de temporais. Com isso, o evento de friagem no Acre vai deixar o dia mais ameno.

O tempo muda em todo o Acre com a chegada de uma frente fria ao estado, nesta terça-feira (3), de acordo com o Serviço de Proteção da Amazônia (Sipam). Há também a possibilidade de muita chuva aumentando os riscos de temporais. Com isso, o evento de friagem no Acre vai deixar o dia mais ameno.