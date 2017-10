Sesc disponibiliza oficina de canto popular a crianças

A oficina de canto popular com crianças pretende apresentar um show musical no mês de outubro no Teatro do Sesc Centro em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Um dos maiores objetivos é que todos tenham oportunidade de cantar, apresentarem-se para o público e festejar a possibilidade deste feito. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Sesc Centro.

Para a cantora e gestora da Fundação Elias Mansour (FEM), Kelen Mendes, a oficina é uma verdadeira troca de experiências. “As crianças com idade entre sete e 13 anos me ensinaram muito e trocamos “papos” e sons que formaram os repertórios que apresentamos ao longo destes dez anos”, disse.

Para isso, Kelen Mendes faz uso de todas as técnicas que aprendeu e desenvolveu, durante a experiência de pensar e reger o coral “Boca Pequena”, entre os anos de 2004 – 2014, em escolas públicas municipais. A cantora e compositora teve oportunidade de participar por dois anos (2005-2006) de duas oficinas para regentes de coros infantis na cidade de São Paulo, onde pode comparar o que já desenvolvia em Rio Branco, com o que outros professores regentes desenvolviam em outros lugares do país.

A parceria com Kelen Mendes, nesta oficina, propiciará brincadeiras e mostrará como o jovem deve apreender e desenvolver autoestima, concentração, consciência corporal, noções de ritmo, melodia, harmonia, valorização das identidades e incentivo à leitura.

A oficina está com inscrições abertas no setor de cultura do Sesc (centro) e com previsão de iniciar na próxima semana e é totalmente gratuita. Informações (68) 99961 0559 ou 3302 1066.