SEME de Bujari convoca aprovados em processo seletivo para apresentação de documentos e assinaturas de contrato

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Bujari (AC) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feria, 3 de outubro o Edital de Convocação e Lotação dos aprovados do processo seletivo para os cargos de nível fundamental, médio e superior.

Os aprovados devem comparecer até o dia 10/10/2017 das 07:30h às 12h à sede da Secretaria Municipal de Educação sediada na Escola Municipal Edmundo Pinto, cito a Rua Expedito Pereira de Souza, Centro da Cidade de Bujari/AC.

Os candidatos devem apresentar cópias e originais dos documentos constantes no Edital. O não comparecimento recorrerá à desclassificação.