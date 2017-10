Recepção dos alunos para 2º semestre começa na Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou na manhã desta terça-feira, 3, a solenidade de recepção dos acadêmicos matriculados no segundo semestre de 2017. Os cursos que tem início são: Música, Filosofia, Espanhol, Comunicação Social/Jornalismo, Medicina, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Nutrição e Saúde Coletiva.

O evento faz parte da programação de Recepção dos Calouros, realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes). A recepção envolve boas-vindas na entrada do campus; recepção pelas coordenações de curso; entrega de kits; atividades no interior do campus; apresentação dos setores ligados à formação dos alunos e ao funcionamento da Ufac.

Para o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Sérgio Siqueira, a vivência na universidade é parte importante na formação do aluno e um passo essencial para o futuro. Segundo ele, a Proaes está atenta a isso e elaborando trabalhos permanentes para que todos os alunos sejam devidamente assistidos durante os anos que passarão na Ufac. “Queremos contribuir para a formação de grandes profissionais”, disse.

Para o reitor da Ufac, Minoru Kinpara, essas ações têm ajudado a instituição a destacar-se como uma das melhores universidades da região Norte. Atualmente, com um quadro de aproximadamente 1.600 servidores (entre eles, 350 professores com doutorado), a Ufac tem elaborado ações que fortalecem ensino, pesquisa e extensão. “Nossa maior preocupação é com as pessoas”, destacou. “Juntos, vamos trabalhar para que os alunos obtenham muito sucesso.”

As atividades acontecem ao longo de toda a semana. Acesse a programação completa .