PRF-AC apreende 4 Kg de cocaína escondidos em banco de carro clonado em Xapuri

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu quatro quilos de cocaína que estavam escondidos dentro do banco de um carro. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira (3) no quilômetro 237 da BR-317, em Xapuri.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que o carro era clonado e que estava com registro de furto, segundo a PRF-AC. A droga estava armazenada no forro do veículo. O motorista foi detido e deve responder pelos crimes de tráfico e drogas e receptação. A ocorrência foi encaminhada para a polícia de Xapuri.